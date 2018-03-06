” بكره لينا ” تشيد بجهود سمو ولي العهد في دعم ثورة يونيو بمصر

القاهرة(صدى):

رحبت المؤسسة الشبابية المصرية ” بكره لينا ” ، بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، معربة عن تقيرها لجهود المملكة الداعمة لجمهورية مصر العربية من ثورة 30 يونيو وحتى الآن.

وأكدت المؤسسة في تصريحات صحفية، على ما قاله الرئيس المصري في تصريحات له من قبل، بأن أمن الخليج العربي جزء لا يتجزأ من أمن مصر، مؤكدة أن الشراكة المصرية السعودية هي أساس وحدة وضمان أمن المنطقة العربية.

وأعربت المؤسسة عن سعادتها بزيارة سمو ولي العهد إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ولقاءه بالبابا تواضروس بابا الأسكندرية وبابا الكرازة المرقسية ودعوته إياه بزيارة المملكة، الأمر الذي كان محبباً بشدة عند المصريين، و يؤكد على سماحة الإسلام، والقبول الموجود بين كافة الأديان السماوية.

كما أبدت المؤسسة، سعادتها بلقاء سموه بشيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، الذي كان أمراً طبيعياً ومتوقعاً باعتبار المملكة هي بلد الحرمين الشريفين.

يشار إلى أن هذه المؤسسة هي مؤسسة شبابية تحمل طابعاً خدمياً في مصر، ومن المعروف عن سمو ولي العهد رعايته ودعمه لأعمال خيرية كثيرة داخل وخارج بلاده، الأمر الذي جعله بمثابة قدوة للمؤسسات والمنشآت الخيرية في الوطن العربي.