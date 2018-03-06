كلوب: مواجهة بورتو تختبر عقليتنا ليس المهارة فقط

نواف السالم(صدى):

قال مدرب ليفربول الألماني يورجن كلوب، إن مواجهة بورتو، اليوم الثلاثاء، في إياب دور الـ 16 من دوري الأبطال، بمثابة اختبار قوي لفريقه.

وأوضح كلوب أن مواجهة اليوم ستكون تحدي كبير للفريق، موضحًا أن المبارة لا تختبر لياقتهم أو مهارتهم وقدراتهم وحسب، ولكن تختبر عقليتهم.

وأضاف: ” ليفربول يسير في الطريق الصحيح ويجب أن نستفيد من الماضي لنقدم أداء إيجابي في المستقبل “.

وسحق ليفربول بوروتو بخماسية نظيفة في إطار مباراة الذهاب في دوري أبطال أوروبا.