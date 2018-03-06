بالصدفة.. اكتشاف أقدم قنية حاملة للرسائل

كانبرا(صدى):

اكتشف زوجان أستراليان عن طريق الصدفة، أقدم قنينة حاملة لرسالة في العالم، والتي يصل عمرها إلى 132 عاماً، في يناير الماضي، على جزيرة ويدج غرب أستراليا.

وعثر الزوجان على القنينة التي ظنا أنها مجرد قمامة جرى إلقاؤها، إلا أنهما قررا وضعها في مكتبة البيت، قبل أن يكتشفا وجود ورقة ملفوفة داخلها.

واكتشف الزوجان أن الورقة مكتوبة باللغة الألمانية، ويعود تاريخها إلى الثاني عشر من يونيو 1886، حيث جرى إلقاء القنينة في البحر من على متن السفينة الألمانية ” باولا” سنة 1886، أثناء عبورها المحيط الهندي.

يذكر أن إلقاء القنينات كان أمرا مألوفا، وقتئذ، لأجل مساعدة حركة الملاحة على تحديد تيارات المحيطات.