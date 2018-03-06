اختفاء هويدا إبنة صباح في ظروف غامضة بأمريكا

أماني الغامدي(صدى):

كشف أحد أفراد اسرة الفنانة الراحلة صباح ، عن قلقهم بعد فقدان الإتصال ببهويدا إبنة الراحلة صباح ، منذ فترة بعد سفرها إلى الولايات المتحدة الأميركية .

حيث خرجت جانو فغالي إبنة شقيق صباح عن صمتها بعد فقدان الأمل في الوصول إليها وقالت في تصريحات صحفية، إن الإتصال فُقد مع هويدا منذ حوالي الـ6 أشهر ويحاولون بكل الطرق الوصول إليها.

وأشارت مصادر إلى أن هويدا حاولت الإستقرار في لبنان بعد وفاة والدتها، إلا أنها فجأة وفي ظروف غامضة عادت وسافرت إلى أميركا حيث مقر إقامتها مع شقيقها لتختفي بعدها وهو ما أثار قلقهم عليها.