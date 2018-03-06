أسطورة البرسا ينتقد أسلوب سان جيرمان في التعامل مع حكم موقعة الريال

نواف السالم(صدى):

تسببت طريقة النادي الفرنسي باريس سان جيرمان في الضغط على الحكم الذي سيدير مواجهة الريال في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، الألماني فيليكس بريش، في تلقي الكثير من الانتقادات.

وفي هذا السياق قال أسطورة حراسة المرمى في نادي برشلونة السابق أندوني زوبيزاريتا، إنه لا يمكن لسان جيرمان الضغط على الحكم بهذا الأسلوب السيء.

وأضاف : ” الجميع يحب أنديته بكل تأكيد ولكن على سان جيرمان أن لا يتعامل بمثل هذا الأسلوب ضد الحكم الذي سيدير مباراته أمام الريال اليوم “.

وكان المدير لرياضي لسان جيرمان أنتيرو هنريكي طالب الحكم بأن يتحلى بالشجاعة والقوة.

يجدر الإشارة إلى أن بريش من الحكام الذي يتأثرون بعاملي الأرض والجمهور، فهو دائماً يكون أكثر قسوة على الضيوف وأكثر تساهلاً على أصحاب الأرض.