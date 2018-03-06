عطل يواجه تطبيقي ” تليجرام ” و ” سجنال “

نورة الشهري(صدى):

واجه اثنان من التطبيقات المشفرة، الأكثر شهرة فى العالم ” تليجرام ” و” سجنال ” ، مشكلة صباح اليوم الثلاثاء، حيث توقف عن العمل فى أغلب دول العالم، وأبلغ مستخدمون تطبيق ” تليجرام ” فى أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر موقع التغريدات القصيرة ” تويتر” ، أنهم غير قادرين على فتح واستخدام التطبيق بشكل كامل، فى حين أن مستخدمين ” سجنال ” ، وجدوا أن التطبيق لا يعمل فى جميع أنحاء أوروبا، والولايات المتحدة وآسيا وأستراليا.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم تيلجرام: ” يواجه بعض مستخدمينا فى أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا حاليًا مشكلات فى الاتصال، ويتم الآن التعامل مع العطل الفنى، وستعود الخدمة فى أقرب وقت ممكن ” ، إلا أنه لم يعلق حساب “سجنال ” على هذا العطل.

ويجدر الإشارة، إلى أنه بعد ساعات من التعطل، بدأت المستخدمين فى عدد كبير، من دول العالم يعلنون عن عودة عمل التطبيقات مرة أخرى، ولكن لا يزال هناك بعض الشكوى البسيطة، الخاصة باستمرار العطل فى بعض الدول.

يُذكر أن شعبية كلا من ” تليجرام ” و ” سجنال ” ، ارتفعت خلال السنوات الماضية، بفضل تركيزها على الميزات الأمنية، المتقدمة والقدرة على إجراء المحادثات السرية، بفضل مزايا التشفير end to end.