بالصور.. رئيس طريف يطلق حملة نظافة مكثفة للأحياء وفق خطة مجدولة 

سعيد العجل(صدى):

قامت بلدية محافظة طريف ممثلة في إدارة الخدمات وقسم النظافة، بأطلاق حمله مكثفه للنظافة بتوجيه ومتابعه ميدانيه من سعادة رئيس بلدية محافظة طريف المهندس عودة بن خلف العنزي من خلال كنس الشوارع داخل الأحياء والطرقات الرئيسية بالمحافظة، وكذلك بتنظيم وتنظيف وتهيئة الساحات الداخلية ،إضافة إلى إزالة المخلفات داخل الأحياء.

واستهلت الحمله أعمال النظافة بحي الورود ،وأوضح العنزي أن الحملة تشمل جميع الأحياء السكنية بمحافظة طريف وتشارك بها جميع الأليات والمعدات التابعة للبلدية وفق خطة مجدولة بحيث تركز البلدية على رفع مستوى النظافة على مدار العام دون تهاون .