أمير الرياض يفتتح غدا جسر تقاطع شارع التخصصي مع طريق مكة

سعيد العجل(صدى):

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض – حفظه الله – صباح غد الأربعاء مشروع جسر تقاطع شارع التخصصي مع طريق مكة المكرمة، والذي نفذته أمانة منطقة الرياض بطول 920 مترًا.

وسيسهم الجسر في تحسين كفاءة الحركة المرورية شمالاً وجنوبًا، ويوفّر انسيابية أكبر في التنقل دون الحاجة للتوقف عند التقاطع، وسيقلل من مدة الرحلات التي يقضيها السكّان أثناء توجههم إلى العديد من الوجهات الخدمية والتجارية في المنطقة المحيطة بالجسر.