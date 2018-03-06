بدء تشغيل أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية تجريبيا بالأحساء

نايف السالم(صدى):

بدأت أمانة محافظة الأحساء تشغيلها التجريبي لأعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، في إحدى حدائقها العامة، والخاضعة للدارسة والتطوير لتعميمها على المرافق العامة بالمحافظة.

وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل الملحم، أن المشروع سيتم عبر مرحلته التجريبية بإحدى الحدائق، للوقوف على مؤشرات نجاح الفكرة وتطويرها حال تطلب الأمر ذلك، مضيفاً أن الأمانة ممثلة في إدارة التشغيل والصيانة ستعمل على تعميم المشروع في كافة الحدائق والساحات البلدية، والمرافق الأخرى بعد تأكيد نجاحه في موقع التجربة.

وأفاد أن تطبيق مثل هذه الأنظمة في المرافق الخدمية من شأنه أن يُسهم في إيجاد طاقة نظيفة، تواكب أهداف رؤية المملكة 2030، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تمثل إحدى خطط الأمانة التي تعمل على تجربتها ودراسة الإيجابيات المنطوية عليها، وتعزيز تلك الإيجابيات، وصولاً إلى تطبيق أنظمة متطورة ومستحدثة للعناصر والوسائل التشغيلية التي تقوم عليها أعمال التشغيل والصيانة.