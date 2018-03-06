” مساجدنا على الطرق ” تبحث عن مقاول لبناء مسجد على طريق الرياض والقصيم

عادل الحربي(صدى):

كشفت المؤسسة الخيرية للعناية بمساجد الطرق ” مساجدنا على الطرق ” ، عن حاجتها لتأهيل مقاولين لبناء مسجد على طريق الرياض القصيم، حيث أنها تبحث عن مقاول محددة 12 مطلبًا يجب أن تتوافر فيه.

وأشارت ” مساجدنا على الطرق ” إلى أن الشروط هي أن يتوفر: ” سجل تجاري ساري المفعول لسنة قادمة على الأقل، ويكون قد مر على صدوره 3 سنوات على الأقل، وشهادة الزكاة والدخل سارية المفعول، وشهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول، وهيكل تنظيمي معتمد من صاحب الصلاحية ومطبّق فعليًا، وما يثبت تحقيق نسبة السعودة المطلوبة وفق اشتراطات وزارة العمل. ”

وتابعت المؤسسة الخيرية: ” وشهادة تصنيف المقاولين إذا كان المقاول مصنفًا، وخبرة سابقة موثقة من الجهات التي تم التعامل معها سواء حكومية أو قطاعًا خاصًا أو خيريًا، وقائمة بأسماء وتخصصات أعضاء الكادر الفني الإشرافي، وقائمة بأسماء وتخصصات أعضاء الكادر الفني والتشغيلي، وقائمه بالمعدات والتجهيزات يجب أن تتوفر لديه الحد الأدنى من المعدات المناسبة لمساجد الطرق، وميزانية سنوية معتمدة لسنة سابقة على الأقل، وكشف حساب لستة أشهر سابقة. ”

ودعت المؤسسة الراغبين في التقديم وإرسال الطلبات إلى التواصل عبر: [email protected]، أو فاكس 0114506122 .