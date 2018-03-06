عودة الدب لجبال البرانس لحمايته من الانقراض
أكدت دراسات فرنسية أجريت على ألف من البالغين ممن تصل أعمارهم إلى 18، أن 84% منهم أجابوا بأنهم يفضلون عودة الدب إلى جبال البرانس للمحافظة عليه من الانقراض مقابل 78% أجابوا بالرفض .
وبسؤال 600 من سكان جبال البرانس، وأكد 76% منهم على موافقته على عودة الدببة مرة أخرى، مقابل 24% رفضوا ذلك الأمر، وأوضح المسئولون أن عودة اثنين من الدببه الذكور فى الربيع القادم إلى جبال البرانس الغربية تعد أمرًا حتميًا .
كما تم الاستعانة بالدراسات التى أجرتها 14 جمعية للمحافظة على الحيوان والبيئة فى فرنسا، وطالبت بعودة الدببه إلى جبال البرانس، حيث لم يتبق منها سوى اثنين من الذكور فقط .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43537 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25767 ] نشر منذ 30 دقيقة
طيب