عودة الدب لجبال البرانس لحمايته من الانقراض

باريس(صدى):

أكدت دراسات فرنسية أجريت على ألف من البالغين ممن تصل أعمارهم إلى 18، أن 84% منهم أجابوا بأنهم يفضلون عودة الدب إلى جبال البرانس للمحافظة عليه من الانقراض مقابل 78% أجابوا بالرفض .

وبسؤال 600 من سكان جبال البرانس، وأكد 76% منهم على موافقته على عودة الدببة مرة أخرى، مقابل 24% رفضوا ذلك الأمر، وأوضح المسئولون أن عودة اثنين من الدببه الذكور فى الربيع القادم إلى جبال البرانس الغربية تعد أمرًا حتميًا .

كما تم الاستعانة بالدراسات التى أجرتها 14 جمعية للمحافظة على الحيوان والبيئة فى فرنسا، وطالبت بعودة الدببه إلى جبال البرانس، حيث لم يتبق منها سوى اثنين من الذكور فقط .