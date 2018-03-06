بالصور.. محافظ غامد الزناد يزور منزل البطل ” الغامدي “

إبراهيم الزهراني(صدى):

قام سالم بن محمد البقيصي، محافظ ” غامد الزناد ” ، بزيارة منزل الرقيب ماجد بن عبدالله الغامدي، الذي أصيب مؤخراً في إحدى المواجهات في الحد الجنوبي مع مليشيا الحوثي الإرهابية.

حيث نقل المحافظ، تحيات أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، لوكيل الرقيب ” الغامدي ” ، خلال زيارته لـ ” الغامدي ” في منزله، برفقة رئيس مركز يبس، عبدالله بن مبارك عصيدان، وشيخ قبائل غامد الزناد عثمان الزندي، بالإضافة لعدد من المسؤولين بالإدارات الحكومية بالمحافظة.

وقال ” البقيصي ” ، خلال الزيارة: ” إن هذه الزيارة جاءت بناءًا على توجيهات أمير المنطقة التي حملت مشاعر الفخر والاعتزاز بتضحياته، وما قدّمه من عمل بطولي أثناء مشاركته في الصفوف الأمامية، كما هو حال كل جنودنا البواسل ” .

واستطرد المحافظ: ” هذا العمل البطولي الذي تقدمونه مع بقية أبطالنا في ميادين الشرف والعزة والكرامة محل فخر واعتزاز القيادة الرشيدة، فالجميع يستشعر تضحيات رجالنا البواسل على الحدود وذودهم عن وطنهم وعقيدتهم، ووقوفهم في وجه العدو، ودحره بإذن الله ” .

فيما أضاف: ” نحن جميعاً نصطفّ معهم وخلفهم بالدعاء الصادق لهم بالنصر ولقيادتنا الرشيدة بالعزة والتمكين ” .

من جانبه، أعرب شيخ قبائل غامد الزناد، اعتزازه بما يقدمه أبناء المحافظة من تضحيات تُثبت صدق ولائهم للقيادة وانتماءهم لهذا الوطن، مؤكداً أن جميع أفراد القبيلة شيباً وشباباً فداء للوطن.