” الوزراء ” يوافق على تعيين 3 أعضاء في مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية

عادل الحربي(صدى):

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله على تعيين 3 أعضاء في مجلس إدارة مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة.

وجاء نص القرار على النحو التالي: قرر مجلس الوزراء تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة من القطاع الخاص من المختصين أو المهتمين بالمجالات ذات العلاقة بنشاط المركز، وذلك لمدة ثلاث سنوات، وهم :

1 ـ خالد بن حسن بن عبدالكريم القحطاني .

2 ـ ناصر بن عبداللطيف بن أحمد الفوزان .

3 ـ محمد بن عبدالله بن محمد السبيعي .