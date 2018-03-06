الحمدان بعد أول مشاركة مع خيخون الإسباني: دخلت الأجواء سريعا

ماجد محمد(صدى):

أشار اللاعب عبد الله الحمدان المحترف في صفوف سبورتنغ خيخون الإسباني، إلى أنه استطاع أن يدخل الأجواء بسرعة ولم يشعر بالغربة.

وبعد أول مشاركة له مع الفريق، عقب انضمامه للقائمة التي واجهت ريال أوفييدو، قال:” التمارين في سبورتنغ خيخون تعتمد على قوة البنية الجسمانية وسرعة الحركة بالكرة ومن دونها “.

واستكمل: ” امتنعت عن الإعلام لأن حديث اللاعب يكون في الملعب ” ، مضيفًا أن اللاعب عبدالمجيد الصليهم هو الأقرب له من اللاعبين السعوديين المحترفين بإسبانيا.

يجدر الإشارة إلى أن الحمدان أول لاعب محترف في إسبانيا يشارك في مباراة، بعد أن حل بديلًا لزميله دانييل ساندوفال، في الدقيقة 81 من ديربي أستورياس المصغر، بين سبورتنج خيخون، ونظيره أوفيدو، والذي فاز به الأول 2-0، ضمن الجولة الـ25 من الدوري الإسباني تحت 19 عامًا.