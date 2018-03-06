محاولة اقتحام كابينة طائرة مصرية بعمان

القاهرة(صدى):

صرحت مصادر ملاحية مصرية، أن طائرة مصر للطيران القادمة، من سلطنة عمان، إلاى مصر، حيث تعرضت لمحاولة فاشلة؛ لاقتحام كابينة القيادة، وعادت مجددا إلى عُمان بعد 26 دقيقة من إقلاعها.

وقالت المصادر، أنه أثناء رحلة مصر، للطيران بين مصر وعمان وبعد إقلاعها من دولة عمان لمدة 26 دقيقة، حيث قام شخصان على متنها، يعملان في دار الكتب المصرية، بالاعتداء على طاقم الطائرة، وأصيب أحدهما بحالة هياج، وحاول اقتحام كابينة الطائرة، مشيرة إلى أنه تمت السيطرة على الموقف، وعادت الطائرة إلى مطار دولة عمان بسلام.

وعلى صعيد آخر، ذكرت وزارة الطيران المصرية في بيان لها، أن الطائرة القادمة من العاصمة العمانية ” مسقط ” ، رحلة رقم 931 وكان على متنها 78 راكبًا، وعادت إلى القاهرة في تمام الساعة الحادية عشرة، صباح اليوم متأخرة عن موعدها بحوالي أربع ساعات؛ بسبب عودة الطائرة إلى مطار مسقط مرة أخرى بعد إقلاعها.

يُذكر أن سبب التأخير، يرجع لوجود راكب مشاغب، على الطائرة، وتم تسليمه إلى السلطات العمانية، بمطار مسقط الدولي.