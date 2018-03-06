” بلدية صامتة ” تصادر 170 كيلو جرام أغذية فاسدة خلال جولات ميدانية

تركي السالم(صدى):

تستمر بلدية محافظة صامتة بالحد الجنوبي، في جولاتها الرقابية والميدانية ومتابعة محال بيع الأطعمة والمطاعم والبسطات بالمحافظة والقرى التابعة لها.

وصرّح المهندس محمد بن ناصر آل هتلان، مدير إدارة الخدمات بالبلدية، أن الجولات تأتي وفقاً لخطة زمنية شاملة، كان قد تم وضعها للتأكد من سلامة المعروض؛ حفاظاً على الصحة العامة ومنع وقوع أي مخالفات صحية.

وأضاف أن البلدية تعمل من خلال خطة عمل شاملة وضعتها البلدية تشمل الرقابة الصحية اليومية، وأعمال النظافة العامة، ونظافة الشوارع والميادين والحدائق العامة والمنتزهات وسوق المواشي، وأعمال رش المبيدات الحشرية.

وأكد أن كمية المصادرات منتهية الصلاحية من الخضراوات والفواكه والأسماك التالفة والعصائر والمشروبات وغيرها، بلغت 170 كيلوجراماً.