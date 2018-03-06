4 أنواع من الرجال ابتعدي عنهم عند تفكيرك فى الزواج

متابعات(صدى):

كثير من الرجال يطلبون التقرب منك ومن ثم الجواز، ولكن بعضهم قد لا يتحملون المسئولية، وآخرون يترددون، والنتيجة قلوب فتيات محطمة بسبب شباب ورجال لا يعرفون سوى الكذب، وخلال السطور التالية نقدم لكِ بعض أصناف الرجال الذين لا يمكنك الوثوق بهم، لأن حديثهم عن الزواج يكون مجرد كلام.

من لا يتحمل المسئولية :

هناك مجموعة من المقاييس النفسية والأسس التى لا بد من توافرها فى الشاب السوي الذى يرغب فى الزواج، والتى من أهمها ألا يكون اعتمادك على أي شخص لا يعرف أن يعتمد على نفسه ويلقي بجميع المسئوليات على الطرف الآخر فى القيام بكل شىء، وهى أمور تظهر خلال الخطوبة، وهذا الشخص من السهل أن يتراجع عن قرار الزواج، خوفًا من أن يتحمل المسئولية.

امرأة واحدة لا تكفي :

فالشخص الذى يعانى من اضطرابات جنسية لا يكتفى بامرأة واحدة، ويمكن للفتاة اكتشاف ذلك من علاقاته ونظراته، وغالبًا ما يفضل هذا الشخص فترة الخطوبة ولا يرغب فى اتمام الزواج حتى لا تقيده امرأة واحدة .

الرجل المتردد :

الرجل المتذبذب فى قراراته بشكل كبير، هو مؤشر لتراجعه عن فكرة الزواج وقرار بناء علاقة أسرية، كما أن الرجل البخيل يمكن أن يكون من الشخصيات التى تندم على الاتفاق على الزواج فيتراجع عنه عندما يجد أن ما يدخره من مال ينفق على تجهيزات الزفاف وسكن الزوجية.

مريض نفسي :

فالمرضى النفسيين لا يقدمون على الزواج، خاصة الذين يعانون من الوسواس القهرى والفصام، والشخص النرجسي الذى لا يرى سوى نفسه ويعظم من ذاته، ويسهل اكتشافهم وقت الخطوبة لأنهم غالبًا لا يستطيعوا الجلوس لفترات طويلة وعيونهم تكون غير مستقرة ويتهمون الفتاة بأشياء لم تفعلها ولم تحدث.