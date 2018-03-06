” الوزراء ” يوافق على القواعد المنظِّمة لعمل اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية

نايف السالم(صدى):

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله على القواعد المنظِّمة لعمل اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية.

وجاء نص القرار على النحو التالي: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (12 ـ 22 / 39 / د ) وتاريخ 11 / 5 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على القواعد المنظِّمة لعمل اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية .