موجة غضب وانتقادات لمغني مشهور أعلن غنائه في إسرائيل مايو المقبل

أماني الغامدي(صدى):

أثار المغني العالمي ​إنريكي إجلاسيوس​ ، موجه من الغضب بين متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب إعلانه عن إحياء حفلا في إسرائيل.

وجاء ذلك من خلال نشره عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة له من احدى حفلاته وعليها خلفية علم إسرائيل، وعلّق عليها بالقول: ” تل أبيب، أراكم جميعاً في 26 مايو ” .

الأمر أثار ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وعرّضه للكثير من الإنتقادات، التي طالبته بأن يحذو حذو غيره من الفنانين العالميين الذي ألغوا حفلاتهم في إسرائيل تضامناً مع الشعب الفلسطيني.

وقد عبّر الكثير من المتابعين العرب عن إستيائهم من تصرف إجلاسيوس ، مُبدين غضبهم الشديد ومعارضتهم لهذا الحفل.