الشوفان والشاي الأخضر لتقشير البشرة واستعادة نضارتها

نورة الشهري(صدى):

تتراكم على البشرة بعض خلايا الجلد الميتة خاصة في فصل الشتاء، بسبب عدم الاهتمام بها كما ينبغى، وقلة عمليات تنظيفها جيدًا، ولكن خلال السطور التالية يمكنك عمل بعض الوصفات الطبيعية للتخلص من الجلد الميت واستعادة نضارة بشرتك قبل الربيع.

1- الشوفان:

دقيق الشوفان يعمل كعامل تقشير طبيعي كبير، وهو مناسب لجميع أنواع البشرة، خاصة أن ملمسه يساعد على هذه العملية، كما يضم الشوفان بعض الفيتامينات والمعادن المفيدة لترطيب البشرة، فضلًا عن احتوائه على عنصر البروتين الموجود والذى يحد من فقدان المياه من الجلد للحفاظ على بشرتك رطبة لفترة أطول.

طريقة التحضير :

ضعي ملعقتين كبيرتين من دقيق الشوفان فى وعاء.

ضيفي ملعقتين طعام من اللبن.

ملعقة كبيرة من العسل.

امزجي الخليط، ثم وزعيه على وجهك، ودلكيه باستخدام حركات دائرية لفرك الخلايا الميتة، واتركيه على بشرتك لمدة 10 إلى 15 دقيقة أخرى، ثم اشطفي وجهك بالماء البارد واستخدمى مرطب للبشرة.

2- الشاي الأخضر:

يساعد ملمس أوراق الشاي الأخضر على تقشير بشرتك لإزالة خلايا الجلد الميتة والأتربة والشوائب المتراكمة عليها، كما أنه يزيد من مرونة الجلد ويجعل بشرتك صحية.

طريقة التحضير :

قومي بوضع ملعقتين صغيرتين من الشاي الأخضر الذى سبق استخدامه وغليه فى وعاء.

ضيفي من 2 إلى 3 ملاعق صغيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من البيكينج صودا.

امزجي المكونات جيدًا لتصبح عجينة سميكة.

وزعيها على جميع أنحاء وجهك، واتركيه لمدة 10 دقائق.

افركيها بلطف، ويمكن تكرار هذا الماسك مرة واحدة فى الأسبوع.