سيرين عبدالنور تسخر من إطلالة نجمة شهيرة

نورة الشهري(صدى):

علقت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ على الفستان الّذي ارتدته الممثلة الأميركية ” ووبي غولدبيرغ ” في حفل الأوسكار بأسلوب ساخر .

حيث نشرت سيرين عبد النور صورة لغولدبيرغ خلال تواجدها في حفل توزيع جائزة الأوسكار، وعلّقت عليها ساخرة: ” فستان هيدا ولا كنباية الربيع ” ؟ وتابعت بتعليق أضافته للصورة قائلة: ” كنباية الربيع .. بس مين عامل الفستان هون السؤال ” .