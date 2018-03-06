سيرين عبدالنور تسخر من إطلالة نجمة شهيرة
علقت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور على الفستان الّذي ارتدته الممثلة الأميركية ” ووبي غولدبيرغ ” في حفل الأوسكار بأسلوب ساخر .
حيث نشرت سيرين عبد النور صورة لغولدبيرغ خلال تواجدها في حفل توزيع جائزة الأوسكار، وعلّقت عليها ساخرة: ” فستان هيدا ولا كنباية الربيع ” ؟ وتابعت بتعليق أضافته للصورة قائلة: ” كنباية الربيع .. بس مين عامل الفستان هون السؤال ” .
فستان هيدا ولا كنباية الربيع ؟ #oscars pic.twitter.com/toMTC668pN
— Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) March 5, 2018
اترك تعليقاً