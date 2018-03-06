الجزائر ترد بقسوة على اقتراح ” أردوغان ” بافتتاح مسجد ” كتشاوة “

الجزائر(صدى):

رفضة الرئاسة الجزائرية، اقتراح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالمشاركة في افتتاح مسجد ” كتشاوة ” بعد انتهاء ترميمه، بشكل قاطع وحاسم.

واقترح ” أدوغان ” المشاركة في افتتاح المسجد خلال زيارته للجزائر الأسبوع الماضي، حيث اكتفت بالسماح لزوجته فقط بزيارة المسجد بشكل رمزي فقط.

ومن المقرر أن يتم تدشين للمسجد رسمياً بالتوازي مع تدشين محطة مترو ساحة الشهداء خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت الصحف الجزائرية، أن المؤسسة التركية المنفذة لعملية ترميم المسجد كانت تريد استغلال الفرصة لتدشينه على يد الرئيس التركي.