اشتعال المنافسة على صدارة هدافي الدوري.. والمركز الثاني مزدحم

نواف السالم(صدى):

اشتعل الصراع على صدارة هدافي دوري المحترفين في ظل عودة المهاجم السوري ولاعب الأهلي عمر السومة، واستعادة لاعب الاتحاد أحمد العكايشي التهديف مرة أخرى.

ويتصدر هدافي الدوري في الوقت الحالي اللاعب التشيلي روني فرنانديز لاعب الفيحاء، الذي يسعى لتعزيز صدارته، اليوم الثلاثاء، في مواجهة أحد في إطار منافسات الجولة الـ18، حيث يحتل الصدارة بـ 11 هدف.

ويحتل السومة رغم غيابه لفترة كبيرة؛ إثر الإصابة المركز الثاني لقائمة هدافي الدوري برصيد 10 أهداف، وعاد المهاجم السوري للملاعب متعطشًا للتهديف.

وعلى جانب أخر نجح العكايشي في العودة إلى تسجيل الأهداف مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمام التعاون عقب فترة من إهدار الفرص السهلة، ليتساوى مع السومة في عدد الأهداف المسجلة ويُنافس على المركز الثاني .

كما يتساوى نجم النصر محمد السهلاوي مع السومة والعكايشي برصيد 10 أهداف في المركز الثاني.