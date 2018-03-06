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الهلال الأحمر بجدة يباشر 8051 حالة إسعافية الشهر الماضي

الهلال الأحمر بجدة يباشر 8051 حالة إسعافية الشهر الماضي
نايف السالم(صدى):

باشرت فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي ، بمحافظة جدة 8051 بلاغاً خلال شهر فبراير الماضي ، تنوعت ما بين حوادث مرورية وحالات مرضية متنوعة.

وأفاد المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر بجدة عبدالله أبو زيد ، أن الفرق الإسعافية باشرت 5638 حالة مرضية ، و 1359 بسبب الحوادث المرورية ، و1054 لحالات إصابات غير مرورية ، بمعدل 12 بلاغاً في الساعة الواحدة بمجموع 288 بلاغًا لكل يوم ، لافتاً إلى أن الفرق تعاملت مع جميع الحالات في مدة زمنية مرضية .


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