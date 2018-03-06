فيديو مذهل لآلاف نجوم البحر تغطي الشاطئ

لندن(صدى):

وثقت فتاة بريطانية ، في مقطع فيديو مشهد مذهل للآلاف من حيوان نجم البحر الميتة على شاطئ بالمملكة المتحدة في أعقاب عاصفة قوية، حيث يعتقد أن التغيير المفاجئ في درجات الحرارة كان مسئولا عن موتها.

يٌشار إلى أن نجم البحر هو حيوان مائي لا فقاري، ينتمي إلى شعبة شوكيات الجلد، ويتميز بأذرعه المتعددة، والتي قد تتراوح بشكل كبير في العدد، وتحتوي على نتوءات دقيقة، تستخدم للحركة والالتصاق بالسطوح، وهي موزعة على هيئة صفين في كل قدم.