فيديو مذهل لآلاف نجوم البحر تغطي الشاطئ
وثقت فتاة بريطانية ، في مقطع فيديو مشهد مذهل للآلاف من حيوان نجم البحر الميتة على شاطئ بالمملكة المتحدة في أعقاب عاصفة قوية، حيث يعتقد أن التغيير المفاجئ في درجات الحرارة كان مسئولا عن موتها.
يٌشار إلى أن نجم البحر هو حيوان مائي لا فقاري، ينتمي إلى شعبة شوكيات الجلد، ويتميز بأذرعه المتعددة، والتي قد تتراوح بشكل كبير في العدد، وتحتوي على نتوءات دقيقة، تستخدم للحركة والالتصاق بالسطوح، وهي موزعة على هيئة صفين في كل قدم.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4108 ] نشر منذ 3 ساعات
سبحان خالقها ومحصيها
صدق ربنا عز وجل حين قال
فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43537 ] نشر منذ 3 ساعات
سبحان الله ,,
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3003 ] نشر منذ 1 ساعة
سبحان الله