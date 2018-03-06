أمانة جدة تفتح باب الترشح لاختيار رئيس ونائب بمهن مختلفة

نايف السالم(صدى):

كشفت أمانة محافظة جدة، عن فتح باب الترشّح؛ لاختيار رئيس ونائب في عدد من طوائف المهن المختلفة، بمحافظة جدة، خلال الفترة من يوم الأحد 23/ 6/ 1439هـ، حتى يوم الخميس 5/ 7/ 1439هـ، في حين تم تحديد يوم الأحد 15/ 7/ 1439هـ، وحتى الخميس 3/ 8/ 1439هـ موعدًا؛ لتسجيل الناخبين.

ويجدر الإشارة، إلى أن أدرجت أمانة جدة، ضمن قائمة الترشيح لطوائف المهن، لهذا العام وللمرة الأولى، انتخاب رئيس ونائب رئيس طائفة العربات المتنقلة ” فود ترك ” ؛ ليصبح إجمالي المهن المفتوح باب الترشح لها 16 مهنة؛ وتهدف الأمانة لدعم استمرار مهنة العربات المتنقلة، وتنظيمها من خلال تعزيز الإيجابيات والعمل على تلافي وتصحيح السلبيات.

وأوضحت الأمانة، أنه على الراغبين، في الترشح، الحضور لمبنى أمانة جدة ” صالة خدمات العملاء ” ، خلال الفترة المحددة من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الواحدة ظهرًا، في حين وضعت الأمانة عددًا، من شروط الترشح لتلك المناصب منها:

– أن يكون المرشح مواطن ” سعودي الجنسية ” .

– ممارسًا للمهنة المرشح لها، لمدة لا تقل عن عام.

– لا يزيد عمر المرشح على 65 عامًا.

– وأن يكون المرشح مشهودًا له بالاستقامة، وحسن السيرة والسلوك.

– وأن يكون ملمًا بالقراءة والكتابة وخالياً من العيوب الصحية، التي تعيق عمله.

– واشترطت الأمانة ضرورة إحضار عدد 2 صورة شخصية حديثة.

كما حددت الأمانة، شروط التقدم لقائمة الناخبين، وهي أن يكون نشاط الفرد مطابقًا، لمجال أعمال المهنة أو الطائفة، وإحضار صورة إثبات الهوية الشخصية، مع الأصل للمطابقة، وإحضار صورة شخصية حديثة.