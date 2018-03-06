رئيس الاتحاد البريطاني للتنس يتنحى على خلفية اتهامه بالتحرش

ماجد محمد(صدى):

تسببت شكوى ضد رئيس الاتحاد البريطاني للتنس مارتن كوري، بالتحرش الجنسي، في تنحيه عن منصبه في انتظار إجراء تحقيق.

وكان الاتحاد البريطاني للتنس، تلقى شكوى في ديسمبر الماضي، حول قضية تتعلق بمدرب عمل لدى الاتحاد عندما كان كوري عضواً في اللجنة التنفيذية، وعلى خلفية تلك الشكوى تم التحقيق مع المدرب وعاقبته لجنة الانضباط في الاتحاد البريطاني للتنس وقتها.

وقال كوري إن من المناسب له التنحي بشكل مؤقت خلال التحقيق، قائلًا: لا أود أن يصرف وجودي في هذا المنصب العام الانتباه عن العمل الجيد الذي يقوم به الاتحاد البريطاني للتنس حالياً.