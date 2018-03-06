طرق عديدة للعناية بالبشرة أبرزها الترمس

نورة الشهري(صدى):

بالرغم من التطور الذى شهده مجال التجميل والعناية بالبشرة، وظهر من خلال مستحضرات وعمليات التجميل التى تساعد فى إخفاء عيوب البشرة، إلا أنها لا تتوفر فيها عنصر ” الميزانية ” ، بالإضافة إلى احتمالية وجود أعراض جانبية ناتجة عن هذه العمليات، الأمر الذى يجعل الفتيات يعدن إلى عالم الوصفات الطبيعية الذى يوفر لهن أركان المعادلة الصعبة.

لذلك نقدم لك مجموعة من الوصفات الطبيعية التى تعمل على العناية بالبشرة وحل مشاكلها، من خلال اعتمادها على مجموعة من العناصر الطبيعية التى تحمل فوائد عديدة للبشرة، أبرزها ” الترمس ” المعروف بفائدته فى التخلص من الحبوب والالتهابات والبقع الداكنة.

وهذه هى أبرز الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة :

أولاً الترمس وزيت جوز الهند:

ملعقتان كبيرتان من الترمس المطحون

كمية مناسبة من زيت جوز الهند

طريقة التحضير:

احضري وعاء صغير وضعي فيه الترمس وكمية مناسبة من زيت جوز الهند تساعدك فى الحصول على خليط متجانس يسهل فرده على البشرة، وضعي الخليط على بشرتك واتركيه لمدة 15 دقيقة بعدها اغسلى وجهك بالماء البارد.

ثانيًا ماسك الترمس والعسل:

ملعقتان كبيرتان من العسل

ملعقة كبيرة من الترمس

طريقة التحضير:

امزجي المكونات السابقة معًا حتى تصحلين على خليط متاجنس، ضعي الخليط على بشرتك واتركيه لمدة 15 دقيقة، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

ثالثًا ماسك الصبار والترمس:

ملعقة كبيرة من الترمس المطحون

ملعقة كبيرة من جل الصبار

ماء

طريقة التحضير:

امزجي المكونات السابقة معًا مع كمية قليلة من الماء، ضعي الخليط على بشرتك واتركيه لمدة 15 دقيقة، واغسلي وجهك بالماء البارد بعدها ضعي كريم مرطب بنتيجة فعالة.