العثور على مواطن مقتول بطعنات داخل غرفة نومه في شقراء

عادل الحربي(صدى):

تجري الجهات الأمنية في محافظة شقراء تحقيقا موسعاً في حادثة مقتل مواطن عثر عليه داخل غرفة نومه مقتولاً إثر تعرُّضه لطعنات، البارحة.

وأوضحت مصادر أن التحقيقات الأولية بينت أن المغدور تعرّض لطعنات عدة أودت بحياته، وهو على فراش نومه، كما اتضح أن الجاني لم يكسر باباً أو نافذة عندما نفّذ جريمته.

وأضافت ان الجهات المعنية باشرت الحادثة، واستدعت الجهات الأمنية الأدلة الجنائية؛ حيث مازالت في موقع الجريمة تجمع الأدلة وتحقّق في القضية.