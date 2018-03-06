استكمال مبارايات الجولة الـ 18 من دوري المحترفين بـ 3 مباريات

طلال الغامدي(صدى):

تستكمل، اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الـ18 من دوري المحترفين التي تم تأجيلها يناير الماضي، بـ 3 مواجهات.

يواجه الاتفاق صاحب المركز الـ 9 نظيره الفيصلي الذي يحتل المركز الـ 4 في تمام الساعة 6:25 مساءً،على ملعب محمد بن فهد

ويلتقي أحد الذي يقبع في المركز الـ 13 نظيره الفيحاء صاحب المركز الـ10 في تمام الساعة 7:10 مساءَ، على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية.

وفي الساعة 6:25 مساءً يواجه الفتح صاحب المركز الـ8 نظيره الباطن، الذي يحتل المركز الـ11 على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي.