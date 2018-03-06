الأمم المتحدة تتهم إيران بتعذيب السجناء والقيام بانتهاكات جنسية

نيويورك(صدى):

أوضح تقرير أصدرته الأمم المتحدة، أن السلطات الإيرانية تقوم بالعديد من الانتهاكات بحق السجناء، منها تعذيبهم واستخدام العنف، والعديد من الانتهاكات الجنسية والاغتصاب، بالإضافة إلى حرمانهم من العلاج الطبي، وذلك للحصول على اعترافاتهم.

وكشفت الناشطة الحقوقية الباكستانية، أسماء جهانجير، والتي أعدت التقرير قبل وفاتها بأزمة قلبية الشهر الماضي، أن السلطات الإيرانية قامت بقتل 20 شخصًا، واعتقال أكثر من 2000 في أيام قليلة قبل بداية العام الحالي، خلال التظاهرات الكبيرة التي شهدتها البلاد اعتراضًا على انتهاكات وديكتاتورية النظام الإيراني.

وأشارت ” جهانجير ” إلى أنها: ” تشعر بقلق إزاء تقارير تنقل عن أعضاء في السلطة القضائية أن المتظاهرين سينالون أقسى العقوبات، معربة عن القلق إزاء مصير المعتقلين وظروف اعتقالهم. ”

ودعت جهانجير إيران إلى وقف مثل تلك الممارسات ومحاسبة مرتكبيها، مشيرة، من خلال التقرير، إلى 50 عقوبة جلد وخمس عقوبات بتر في البلاد قام بها النظام السنة الماضية بحق المتظاهرين والمعارضين له.