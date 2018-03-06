بالصور.. ضبط شقة سكنية لاستغلالها كمستودع بـ ” وسط الدمام “

نايف السالم(صدى):

أثمرت جهود مراقبين بلدية وسط الدمام، اليوم الثلاثاء، عن ضبط شقة سكنية تم إستغلالها كمستودع لتخزين المواد الغذائية والمشروبات الغازية بالمنطقة، حيث تفتقر الشقة للاشتراطات الصحية.

حيث لاحظ مراقبي البلدية، تكديس المواد وتداولها بشكل سلبي، فيما تم إغلاق الشقة، والتحفظ على المواد، لحين الانتهاء من استكمال الإجراءات النظامية حسب المتبع.

جاء ذلك وفقًا لما أكدته بلدية وسط الدمام، عبر الحساب الرسمي لها، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .