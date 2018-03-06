” الحمدان التراثي ” ينفذ فعالية لمرضى سكن دار ضيافة بالجنادرية

سعيد العجل(صدى):

نفَّذ كل من المهندس خالد الحمدان والأستاذ خالد الحريبي، من متحف الحمدان التراثي بالرياض، فعالية بمهرجان الجنادرية للمرضى من سكن دار ضيافة.

وتضمنت الفعالية أجواءاً روحانية تجمع الحاضر والماضي، إضافة إلى مسرح استعراضي وفعاليات أخرى بإدارة المتدربة مها الحسينان وفريق المتدربات من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وأقيمت الفعالية في مساء يوم الاثنين الموافق ١٤٣٩/٦/١٧هـ، بالتعاون مع إدارة الخدمة الاجتماعية بمستشفى الحرس الوطني تحت إدارة الأستاذة مشاعل الشبيلي والمشرفة هيا البيشي.

جاء ذلك تحت إشراف الأخصائية :أثير الموسى ، وأستاذة قسم الخدمة الاجتماعية الهنوف العونيي، كما تضمن ذلك الفريق الاستعراضي المبدع 3t ، وفريق الراب ، ومقدم وليد ،ومهندس حمد.