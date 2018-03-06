” كيا أوبتيما 2018 ” تحصل على تحديثات جديدة في التصميم والتقنية

عادل الحربي(صدى):

حصلت النسخة المحسنة من كيا أوبتيما 2018 في معرض جنيف للسيارات على تحديثات خاصة في نسختي السيدان والواجن مع تجديد السيارة من حيث التصميم والتجهيزات خلال عرضها في جنيف. وتأتي السيارة المرتقبة في عرض جنيف بصادم أمامي جديد وآخر خلفي في نسخة السيدان مع تطعيمات كرومية على شبكة التهوية وغطاء محرك جديد وجزء خلفي جديد ومصابيح ضباب.

كما زودت مقصورة السيارة بعجلة قيادة جديدة وتطعيمات ساتان كروية وفرش بخيارات مختلفة ونظام لتحديد وضعية القيادة واضاءة محيطية ،وتتوفر أوبتيما في اصدارات GT Line وGT مع مصابيح ضباب LED جديدة وتطعيمات خارجية سوداء لامعة وتطعيمات داخلية جديدة ومخارج عادم مزدوجة.

كما حملت السيارة لمسات حمراء جديدة وخيارات جديدة للعجلات مع تطوير لنظم مساعدة الأمان ولكن التغيير الرئيسي ربما يكون في المحركات مع توفر محركات جديدة للسيارة وتشمل محرك ديزل 1.6 لتر يحل محل المحرك الحالي 1.7 لتر ومحرك 1.6 لتر بشاحن توربيني بقوة 177 حصان يندرج بين المحرك 2 لتر والنسخة في أعلى الاصدارات GT بقوة 242 حصان.

وستعرض الشركة نسختي السيدان والواجن خلال جنيف قبل وصولهما للتجار في أوروبا في نهاية العام ويتوقع تقديم نفس التحديثات في نسخ السيارة في أمريكا كذلك.