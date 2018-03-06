وظائف هندسية شاغرة بشركة ” ماسا “

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة مرافق سور للتشغيل والصيانة ” ماسا “، عدد من الوظائف الهندسية الشاغرة، بدءً من تاريخ 4 مارس 2018م، على موقعها الإلكتروني للتوظيف على أن يستمر حتى 18 أبريل 2018م.

وأوضحت الشركة أن حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

وأضافت أن الوظائف المتاحة تحت مسمى:

– مهندس عمليات- محطة المعالجة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، أو العمليات).

– مهندس صيانة- محطة المعالجة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الكهربائية، أو الكيميائية)

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط https://careers.masa-om.com.sa/ar/job-search-results/