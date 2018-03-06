3 عصائر غنية بالبروتين ينصح بتناولهم بعد الجيم

نورة الشهري(صدى):

تُعد ممارسة الرياضة من الأشياء التى تساعد بدرجة كبيرة على امتلاك جسد ممشوق ومتناسق، إلا أن الذهاب إلى الصالات الرياضية ليس كافيًا للعناية بالجسم، حيث يجب الحرص على تناول بعض الأطعمة والمشروبات التى يمكنها أن تساعد فى العناية بالجسم أيضًا، لذا نقدم لك بعض المشروبات الغنية بالبروتين لصحة جيدة.

عصير اللوز وجوز الهند:

يحتوي اللوز على كمية كبيرة من البروتين، حيث يمكنك الحصول على 5 جرامات من البروتين عند تناول 20 ” لوزة “، كما أن جوز الهند لا يمد الجسم بالبروتين فقط، فهو غني أيضًا بأوميجا 3.

مكونات عصير اللوز وجوز الهند :

20 جم من اللوز

½ كوب جوز الهند المجفف غير المحلى

2 ½ كوب ماء

ملعقة صغيرة مسحوق القرفة

ملعقة طعام عسل

2 ملاعق كبيرة من بذور الكتان

2 كوب حليب

طريقة عمل عصير اللوز وجوز الهند :

يتم نقع اللوز وجوز الهند المجفف حتى الصباح فى الماء.

يتم التخلص من الماء، ومزج اللوز وجوز الهند حتى نحصل على مسحوق خشن.

إضافة الحليب ومزج الخليط للحصول على عصير سميك.

إضافة مسحوق القرفة، وبذور الكتان والعسل، ونخلط جيدًا.

نضع العصير فى كوب كبير مع رش كمية قليلة من القرفة.

عصير زبدة الفول السوداني والموز:

يُعد هذا العصير من المصادر الغنية بالبروتين، ويمكن استخدامه كوجبة بعد الانتهاء من ممارسة الرياضة فى الجيم من أجل الاستفادة من مكوناته.

مكونات عصير زبدة الفول السوداني والموز:

2 ثمرة موز متوسط الحجم

2 ملعقة طعام زبدة الفول السوداني

2 كوب زبادي

100 مل حليب كامل الدسم

ملعقة كبيرة بذور شيا

مسحوق الكاكاو

طريقة عمل عصير زبدة الفول السوداني والموز:

إضافة الموز واللبن والحليب وزبدة الفول السوداني جميعًا فى خلاط كهربائي.

يمزج حتى يتحول إلى عصير سميك.

إضافة بذور الشيا ويرش مسحوق الكاكاو على فوق الكوب.

عصير الشوكولاتة:

هذا المشروب يتناسب مع عشاق الشوكولاتة المرة بشكل خاص، فهو من المصادر الغنية بالبروتين، فضلًا عن قدرته على تحسين المزاج العام.

مكونات عصير الشوكولاتة:

ثمرة تفاح مفرومة

ملعقة كبيرة زبدة اللوز

ملعقة كبيرة مبشور الشوكولاتة الداكنة

ملعقة كبيرة مسحوق الكاكاو

كوب حليب

½ كوب زبادي

ثمرتان من التمر

طريقة عمل عصير الشوكولاتة:

نضع كافة المكونات السابقة فى الخلاط الكهربائي، ويقدم بعدها مع تزيين الكوب بمسحوق الكاوكاو.