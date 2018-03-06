تكريم بنات الشهداء بـ ” تعليم الطائف ” يشعل مواقع التواصل

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تفقدت مها بنت طاهر الزايدي، مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بمحافظة الطائف، أمس الأثنين، مدارس مكتب التعليم بحداد جوب محافظة الطائف، ورافقها بعض القيادات النسائية.

حيث التقت ” الزايدي ” في إطار الجولات التي تقوم بها، بنات وزوجات المرابطين وأمهات شهداء الواجب، واطمأنت على أحوالهن وكرمتهن وأسرهن، فيما تابعت الوضع الصحي والدراسي للطالبات.

وفي السياق ذاته، أبدى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إعجابهم بمبادرة ” مها الزايدي ” ، حيث دشنوا لها وسمًا على موقع ” تويتر ” ، وانهالت عليه التعليقات والردود التي أشعلت الموقع.

ومن جانبها، قامت ” الزايدي ” بتكريمهن ووجهت لهن رسالة، جاء مضمونها كالتالي: ” نفخر جميعا بشهدائنا وأبطالنا المرابطين الذين يقدمون أنفسهم فداء للوطن ونعتز بكونننا نتمي لوطن المجد مملكتنا الحبيبة في ظل قياداتنا الحكيمة والاعتزاز ليس شعارات نرددها بل لابد له من عمل يوازيه ومواقف تحافظ عليه وتدافع عنه واجتناب كل مايلحق الأذى به أو بترابه أو بأبنائه ” .

واستطردت ” الزايدي ” خلال رسالتها: ” نفتخر ونعتز بمن جسدوا التضحيه والفداء في أرقى مستوى وأرخصوا انفسهم من أجل الدين والوطن ” .