الغامدي: 20% نسبة انخفاض الحوادث في الخفجي خلال الربع الأول هذا العام

عادل الحربي(صدى):

قال رئيس قسم الاستراتيجية في لجنة السلامة المرورية، عبدالعزيز الغامدي، عضو جائزة السائق المثالي، أن المرور وأمن الطرق وكل القطاعات المعنية بمحافظة الخفجي، تقوم بالعديد من الجهورد والتي ساعدت في خفض عدد الحوادث الجسيمة بنسبة 20% بالمحافظة خلال الربع الأول من عام 1439 مقارنةً بنفس الفترة من العام المنصرم.

ووجه ” الغامدي ” جهات الضبط المروري وكل القطاعات إلى مواصلة الجهود للارتقاء بالسلامة المرورية في المحافظة، موضحًا أهمية التعاون والتكامل بين مختلف الجهات للتوعية والتثقيف عن الأنظمة المرورية والالتزام بها؛ مما سيسهم في انخفاض حوادث المركبات بمختلف مدن المنطقة ومحافظاتها.

وفي سياق متصل، أوضح محافظ الخفجي، محمد بن سلطان الهزاع، أهمية الدور الذي تقوم به لجنة جائزة المنطقة الشرقية للسائق المثالي في نسختها الرابعة، والنتائج الإيجابية التي حققتها الحملات المرورية التوعوية بالمنطقة الشرقية من الجهات ذات العلاقة.

وأشار محافظ الخفجي، إلى أن ذلك أسهم في الحد من الحوادث وتقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات، لافتًا إلى أهمية نشر ثقافة التقيد بأنظمة السلامة المرورية في المجتمع سواء لقائدي المركبات أو مرافقيهم.

وأكد ” الهزاع ” أن التسجيل في الجائزة ما زال مستمرًا للراغبين من خلال الموقع الإلكتروني؛ مشيرًا إلة أنه تتوفر المعلومات عنها في كل وسائل التواصل الاجتماعي بشكل يومي بكل ما له علاقه بالجائزة أو السلامة المرورية؛ لرفع الوعي لدى كل شرائح المجتمع.