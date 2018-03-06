الحصيني: الخميس المقبل سيكون طالع سعد السعود أول أنواء الربيع

حمود العنزي(صدى):

أشار خبير الأرصاد الجوية، عبدالعزيز الحصيني، إلى أن يوم الخميس الموافق 20/6/1439هـ، سيكون طالع سعد السعود وهو أول أنواء الربيع 13 يوماً، حيث سيعتدل الطقس بوجه عام.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” الخميس39/6/20هـ طالع سعد السعود وهو أول انواء الربيع”13″يوم.. يعتدل الطقس بوجه عام.. من مواسم الأمطار في المملكة .. فيه قران خامس ربيع طامس -إذا الله طرح البرك- فيه غرس فسائل النخيل، يقلم العنب والتين، يزرع فيه البرسيم والخضار.. فيه تفرخ الطيورالبرية ينبغي الأمتناع عن صيدها ” .