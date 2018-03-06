منتخب الفراعنة يستدعي 17 لاعبا استعداد لمونديال روسيا

نواف السالم(صدى):

كشفت مدرب المنتخب المصري هيكتور كوبر، اليوم الثلاثاء، عن قائمة لاعبيه المنضمة لمعسكر مارس؛ التي تستعد لوديتي البرتغال واليونان المقرر إقامتهما في 23 و27 مارس الجاري في سويسر؛ استعدادًا لاستقبال مونديال روسيا 2018.

وشملت القائمة:

عصام الحضري (التعاون السعودي)

محمود عبد الرازق “شيكابالا ” (الرائد السعودي)

أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي)

محمد عبدالشافي (الفتح السعودي)

أحمد حجازي (ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي)

محمد النني (أرسنال الإنجليزي)

محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)

عمر جابر (لوس أنجلوس الأمريكي)

أحمد حسن “كوكا” (سبورتنج براجا البرتغالي)

محمود عبدالمنعم سليمان “كهربا” (الاتحاد السعودي)

محمود حسن “تريزيجيه” (قاسم باشا التركي)

مؤمن زكريا (الأهلي السعودي)

على جبر (وسيت بروميتش ألبيون الإنجليزي)

رمضان صبحي (ستوك سيتي الإنجليزي)

عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني)

سامح مرسي (ويجان الإنجليزي)

حسين الشحات (العين الإماراتي).

يجدر الإشارة إلى أن منتخب الفراعنة يقع مع مجموعة الأخضر التي تضم كلا من أورغواي، وروسيا.