اكتشاف حطام حاملة طائرة مدمرة منذ الحرب العالمية الثانية

واشنطن(صدى):

اكتشف فريق أمريكي، حطام حاملة طائرات، دمرها اليابانيون، خلال الحرب العالمية الثانية، في واحدة من أكبر المعارك البحرية في التاريخ.

وقام الملياردير الأميركي بول ألين، الذي يقود فريق المستكشفين، بنشر صور ومقاطع، فيديو للسفينة الغارقة على حسابه بموقع ” تويتر ” ، وتظهر الصور، جزءًا من حطام الحاملة، وطائرات كانت على متنها، ومدفعًا، وقد اعتلاها الصدأ.

وأضاف ” ألين ” : ” جرى العثور على السفين الحربية، الغارقة على عمق 3 كيلومترات، تحت سطح المياه ” ، ملفتًا الانتباه إلى أن موقعها يبعد 800 كلم، عن سواحل شمال شرقي أستراليا.

كما أوضح ” ألين ” ، أن فريقه الذي يحمل اسم” RVPetrel ” ، استطاع العثور على 11 طائرة، منها من طراز دوغلاس، من أصل 35 غرقت مع السفينة الحربية.

ويجدر الإشارة، إلى أن حاملة الطائرات ” ليكسينغتون ” ، التي تعرف أيضا بـ” ليدي ليكس ” ، دمرت في شهر مايو 1942، خلال معركة ” بحر المرجان ” ، التي دارت بين القوات اليابانية، من جهة والقوات الأميركية والأسترالية، من جهة أخرى في بحر المرجان، واستمرت المعركة 4 أيام، وميزها اشتراك حاملات الطائرات مباشرة في القتال.

يُذكر أنه غرق مع الحاملة ” ليكسينغتون ” 216 عسكريًا، و35 طائرة، واستطاعت البحرية الأميركية، إنقاذ 2000 بحار، كانوا على متن السفينة، قبل أن يبتلعها البحر.