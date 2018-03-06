وصفات طبيعية لمنح بشرتك اللون الوردي

متابعات(صدى):

استعدى للربيع باستعادة جمال ونضارة بشرتك ومنحها اللون الوردي، لتبدين أكثر تألقًا، حيث أن عدم وصول الدورة الدموية للوجه بشكل جيد يجعل بشرتك صفراء شاحبة، كما أن هناك بعض الأمراض يمكن أن تسبب ذلك مثل الأنيميا، وهو ما يتعين عليك علاجه لتستفيدي من أى علاجات طبيعية ستقومين بها، وأيضًا الاهتمام بنظامك الغذائي.

وتُعتبر ممارسة الرياضة من الأمور التى تحسن صحة الجسم وتجعل بشرتك نضرة، وذلك من خلال التخلص من السموم، وزيادة سريان الأكسجين فى الدم مما يجعل بشرتك وردية، كما يجب الاهتمام بتناول غذاء متوازن يحتوي على الخضروات والفاكهة خاصة التى تكون بالون الأحمر والبرتقالي مثل الجزر والطماطم والخوخ، وشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من المياه.

بالإضافة إلى بعض المواد التي توجد فى مطبخك مثل الليمون، والطماطم والعسل واللبن، والتي تعزز نضارة بشرتك .

وإليك وصفة طبيعية لمنح وجهك اللون الوردي وهي :

فقط قومى بإضافة عصير الليمون إلى عصير الخيار مع ملعقة من العسل وملعقة من اللبن وخلطهم، ثم وضع قطعة من القطن فى الخليط وتطبيقها على وجهك.

كما يمكنك الاستفادة من خل التفاح فى عمل ترطيب لخدودك لتصبح أكثر توهجًا واكتسابها لونًا ورديًا، كما يمكنك عمل وصفة بطحن بضعة حبات من اللوز ومزجها مع العسل وماء الورد، وتطبيقها على الخدود بشكل منتظم، كما أن وضع قطعتين من الطماطم على الخدود يفي بالغرض لكنها غير مناسبة لأصحاب البشرة الحساسة.