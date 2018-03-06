بالفيديو.. مجرم يستعرض عملا إجراميا بتصوير لحظة مطاردته لضحيته

لندن(صدى):

استعرض مجرم ارتكابه جريمة بشعة بتصوير نفسه بينما يطارد المجني عليه حاملا سكينا بأحد شوارع بريطانيا.

حيث نشر المراهق مقطع الفيديو عبر الإنترنت متفاخرا بنفسه معلنا طعنه الشاب الذي كان يطارده بالرأس والرقبة.

وأكدت وسائل إعلام بريطانية انه أصبح نشر مقاطع الفيديو التي يستعرض خلالها المجرمون أعمالهم منتشرا عبر الإنترنت مما يثير مخاوف أمنية حيال تصرفات الجناة.