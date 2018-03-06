مدير جامعة القصيم يرحب بالمشاركين في بطولة اتحاد الجامعات لكرة قدم الصالات

سعيد العجل(صدى):

رحب مدير جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداوود بمشاركة الجامعات الحكومية والكليات الأهلية في بطولة كرة قدم الصالات التي ينظمها الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية ضمن بطولات الموسم الثامن – التجمع الخامس ، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء إلى يوم السبت 26ـ29/6/1439هـ الموافق 14ـ17/3/ 2018م وتقام على المنشآت الرياضية بجامعة القصيم.

وأضاف الدكتور عبدالرحمن الداوود باكتمال كافة الاستعدادت لإحتضان البطولة وتسخير كل إمكانات الجامعة لتحقيق الأهداف المنشودة منها. داعيا لجميع المنتخبات الجامعية المشاركة بالتوفيق.

وقدم مدير جامعة القصيم شكره و تقديره لمعالي وزير التعليم ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية د. احمد بن محمد العيسى على دعمه للرياضة الجامعية ولمعالي نائبه الدكتور عبدالرحمن العاصم على متابعته وإشرافه.

يذكر أن لائحة البطولة تنص على تسجيل (12) لاعبا فقط قبل المباراة، وفي حال حصول الجامعة على المراكز الأولى يتوج عدد (14) لاعبا فقط، حيث تجرى مباريات البطولة حسب قوانين الاتحاد الدولي، ومدة المباراة أربعون دقيقة على شوطين، وتقام المباريات في صالة مغلقة اواي ملعب مطابق للمواصفات الدولية. ويعد المشاركون في هذه البطولة نخبة مختارة من قبل الجامعات بعد التصفيات الأولية في الجامعة.