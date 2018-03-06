” الحماية الاجتماعية ” تتحرك للتحقق من فيديو أطفال النافذة بتبوك

محمود البلوي(صدى):

وقفت وحدة من الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك على بلاغ وثق بمقطع فيديو عن احتجاز أطفال في نافدة منزل.

وأوضحت مصادر أن والدة الأطفال موجودة في المنزل، وأن الفريق ينتظر وصول الأب، مبيناً أنه سيتم اتخاذ الإجراء النظامي وفقاً لنظام الحماية من الإيذاء في حال ثبتت صحة الواقعة.

وكان مقطع فيديو قد جرى تداوله خلال اليومين الماضيين يظهر فيه أطفال محتجزين في نافذة المنزل، ويتهم موثق المقطع العاملة المنزلية باحتجازهم.