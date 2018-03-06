محاضرات طبية توعوية في مدارس مكة عن ” الربو “

سعيد العجل(صدى):

تعتزم الشؤون الصحية المدرسية بتعليم منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع الصحة المدرسية بمديرية الشؤون الصحية بالمنطقة اطلاق حملة توعوية لطلاب وطالبات المدارس لمكافحة هشاشة العظام تحت شعار ” قوي عظامك وتعرض لأشعة الشمس ” وتتضمن الفعالية العديد من المحاضرات التوعوية الطبية لتثقيف المستهدفين من طلاب وطالبات المدارس وتوعيتهم بخطورة المرض وطرق الوقاية منه .

وأوضح مدير الشؤون الصحية المدرسية بتعليم منطقة مكة المكرمة محمد بن مستور الصليمي بأن هذه الحملة تأتي ضمن التعاون المشترك بين إدارة التعليم ومديرية الشؤون الصحية بالمنطقة , والتي تهدف إلى توعية وتثقيف الأبناء والبنات في المدارس بأهمية التعرض لأشعة الشمس للحصول على فيتامين ” د ” المهم جداً في بناء العظام .

وأضاف سيتناول الأطباء والمثقفين الصحيين أثناء زيارتهم للمدارس التعريف بفيتامين ” د ” , ومصادره الطبيعية في الأغذية , وبيان الأوقات المناسبة للتعرض لأشعة الشمس , والطرق الصحيحة للحصول عليه من الشمس .

داعياً كافة قادة وقائدات المدارس المستهدفة إلى تسهيل عمل الفرق المشاركة في هذه الحملة الهامة , وتوفير كل ما يساعدهم في تفعيلها لتحقيق الهدف المنشود لمثل هذه الفعاليات المفيدة للجميع .

ومن ناحية أخرى تنطلق بمدارس مكة حملة تثقيفية مماثلة للتوعوية بمرض الربو , والذي يعد من أكثر الأمراض انتشاراً في دول العالم , ودعت الإدارة العامة للتعليم المرشدين الصحيين والمرشدات الصحيات لتفعيل التوعية بالمرض وطرق الوقاية منه من خلال الإذاعة المدرسية , والاستفادة من المراكز الصحية التي تقع في نطاقها المدرسة بإقامة البرامج والمحاضرات الطبية لتشمل أكبر شريحة ممكنة من طلاب وطالبات التعليم العام بمدارس مكة المكرمة .