التحالف العربي يدمر 6 مركبات عسكرية حوثية بصعدة

فهمي محمد(صدى):

تمكن طيران ومدفعيات التحالف العربي بقيادة المملكة، من تدمير 6 مركبات عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في جبهة البقع بمحافظة صعدة، كانت تحمل مؤناً عسكرية لعناصرهم.

وأوضحت مصادر يمنية، أن 100 عنصر حوثي لقى مصرعه في محافظة الحديدة، إثر غارات جوية استهدفتهم فى مديرية التحيتاء.

واستهدفت عدة غارات جوية تجمعاً للإرهابيين في منطقة البقعة الساحلية بمديرية التحيتاء، محققة أهدافها بدقة عالية حيث قتلت كل عناصر المليشيا المتواجدين في الموقع المستهدف، وتدمير عتاد عسكري لهم.