خلافات واسعة بين قيادات منشقة ومليشيات الحوثي بسبب جثة ” صالح “

فهمي محمد(صدى):

أوضحت مصادر، اليوم الثلاثاء، عن وقوع خلافات حادة بين قيادات منشقة من حزب المؤتمر في صنعاء، وبين مليشيات الحوثي الإيرانية التي ترفض الإفراج عن جثة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، وذلك بسبب عدم تسلم جثة زعيمهم حسين بدر الدين الحوثي.

وأشارت المصادر إلى رفض المليشيات الحوثية أيضًا، إعادة الأموال والأرصدة التي نهبتها الميليشيا؛ الأمر الذي أدى إلى خلافات واسعة بين تلك القيادات والحوثيين.

وفي السياق نفسه، طالب المنشقون، أمس الأول، بضرورة تسليم جثمان صالح ودفنه وإطلاق سراح أولاده وأقاربه، وكذلك جثامين أولاد الشيخ ناجي جمعان، كما طالبوا بإطلاق ما تبقى من المعتقلين وتسليم ممتلكات وأموال المؤتمر.

وجدير بالذكر، إنه أعلن أنصار وقيادات المؤتمر في الداخل، الأسبوع الماضي، عن التوجه إلى محافظة تعز، وتأييدهم للشرعية وللرئيس عبد ربه منصور هادي رئيسًا لحزب المؤتمر الشعبي.