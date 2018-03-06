غرفة الرياض تنظم ملتقى التوظيف الخميس المقبل

حمود العنزي(صدى):

تنظم غرفة الرياض ممثلة بلجنة الموارد البشرية وسوق العمل برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة المهندس منصور الشثري الخميس بمقر الغرفة، ملتقى التوظيف بالقطاع الخاص وذلك بمشاركة (18) منشأة تطرح (860) وظيفة هندسية وفنية وإدارية ومحاسبية ترغب في شغلها بالكوادر السعودية المؤهلة من الشباب حملة البكالوريوس والدبلوم والثانوية وشهادة المتوسطة.

ونوهت الغرفة بمشاركة منشآت القطاع الخاص في الملتقى , داعية الشباب للاستفادة من الفرص الوظيفية المطروحة التي تتراوح رواتبها من 4000 إلى 7000 ريال بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى.

وأكدت الغرفة على تسخير قدراتها وإمكاناتها لتعزيز تواصلها مع كافة الجهات في القطاعين الخاص والعام ذات العلاقة، للمساهمة في إنجاح برامج توطين الوظائف تجاوباً مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية.

يذكر أنه سيتم على هامش الملتقى تنظيم محاضرة إرشادية للباحثين عن العمل بعنوان (كيفية إعداد السيرة الذاتية وإجراء المقابلات الشخصية).