علاجات طبيعية للتخلص من السيلوليت

متابعات(صدى):

لا تقتصر العناية بالوجه فقط للحفاظ على بشرة نضرة، وإنما للجسم أيضاً عناية خاصة به.

إليك أفضل العلاجات الطبيعية لتنظيف الجسم من الشوائب والبثور، وطرق تطبيقها.

1-العلاج بالطين

ما هو؟ علاج الطين لكامل الجسم، أو لفائف وحمّام الطين.

كيف يعمل؟ تحمل جزيئات الطين شحنة كهربائية سالبة، بينما تحمل السموم شحنة موجبة. والأولى تجذب السموم المشحونة إيجابيّاً من خلال مسامّ الجلد.

ما تحتاجين إلى معرفته: إنّ العلاج بالطين غير مناسب لمن يعانون من رهاب الأماكن المغلقة، حيث أنّه غالباً ما ينطوي على لفّ الجسم في شرنقة تشبه كيس النوم أو طبقة من المناشف أو الفوط المدفّأة، لمدّة 20 دقيقة على الأقلّ. لا يوصى بها للنساء الحوامل أو للذين يعانون من حساسيّة ضدّ اليود أو المحار.

2-العلاج بالملح

ما هو؟ العلاج بالملح، أوHalotherapy، يعني تاريخيّاً زيارة لأحد كهوف الملح في أوروبا. أمّا اليوم، فتتوفّر غرف ملح من صنع الإنسان.

كيف يعمل؟ نظراً لطبيعة التشتّت العالية والجافّة الخاصّة بالملح الصخري، هذا الأخير قادر على امتصاص البكتيريا والمخاط من الرئتين. ويُعتقد أيضاً أنّ له تأثير مفيد على تهيّج الجلد، والربو، والحساسيّة.

ما تحتاجين إلى معرفته: توقّعي رؤية النتائج والشعور بها بعد حوالي ثلاث أو أربع زيارات.

3-علاج الفحم

ما هو؟ يُعتمد لمعالجة آثار التلوّث البيئي.

كيف يعمل؟ يأتي على شكل منتجات صالحة للأكل، مثل مسحوق الفحم الذي يجذب ويمتصّ السموم المعوية، وأجهزة تنقية المياه التي تستبدل الكلور بالمعادن.

ما تحتاجين إلى معرفته: لقرون، استخدم اليابانيّون الفحم الأبيض لامتصاص الموادّ السيّئة، من السمّ إلى رائحة الفم الكريهة؛ فمسامّه تستوعب مجموعة من الغازات والسموم. تراجعت هذه التقنية، بسبب ظهور أنواع رديئة من الفحم في السوق، بينما المطلوب هو فحم سهل الاختراق، يتمّ حصاده من غابات يابانية وكورية.

علاج القهوة

ما هو؟ يُستخدم للتخلّص من السيلولايت.

كيف يعمل؟ يمكن إضافة القرفة البرّية وزيوت الحامض لتعزيز الدورة الدموية إلى القهوة لصنع قناع، وتدليك الجسم بفرشاة لفتح المسام.

ما تحتاجين إلى معرفته: يشيد الأطبّاء بقدرة الكافيين على تخفيف التورّم وتكثيف عمل حرق الدهون، عندما يطبَّق موضعيّاً، وهو ما يفسّر انتشاره في كريمات السيلولايت.